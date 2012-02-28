بالصور.. المفتي العام يستقبل المشاركين في جائزة الملك سلمان القرآنية

أشاد بالمسابقة وقال: لها فضل كبير ومنزلة عظيمة وهي شحذ للهمم والعزائم

استقبل سماحة مفتي عام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الآخرة 1439هـ المشاركين في منافسات الدورة العشرين على جائزة الملك سلمان، يرافقهم الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح.

وقد رحب سماحته بهم وقال :" إن هذه المسابقة لها فضل كبير، ومنزلة عظيمة، هي شحذ للهمم والعزائم، ورفع مستوى الحافظ لكتاب الله"، مشدداً على أن الكسل والتهاون لا يعقبان خيراً، وإنما الجد والنشاط، والاستعانة بالله، وتكثيف الجهود والأخذ بالأسباب هي عاقبة الخير، ووجهه توجيهاته النيرة للشباب بضرورة التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين، والأخذ عن العلماء، والابتعاد عن الشبهات.

وثمن المفتي العام جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله - لهذه الجائزة وإسهامه ودعمه ودعوته إلى حفظ كتاب الله، سائلا الله أن يكتب له نصيب من ذلك، ثمَّ أجاب سماحته عن أسئلة الحضور، بعد ذلك استمع سماحته إلى تلاوات من بعض المتسابقين.

ثم ألقى الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح كلمة أزجى فيها شكره وامتنانه لسماحة مفتي عام المملكة على إتاحة الفرصة للقاء أبنائه من حفظة كتاب الله المشاركين في المسابقة .

وقد تسلم المتسابقون في ختام الزيارة مجموعة من الإصدارات العلمية من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء.