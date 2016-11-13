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"ابن خيشوم" يحتفل بزواج نجله في الطائف

احتفل سعود بن حسين بن خيشوم، بزواج نجله سعد بن سعود بن خيشوم، شقيق الزميل محرر "جريدة الرياض" نواف بن خيشوم، على كريمة متروك بن سريان العصيمي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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"ابن خيشوم" يحتفل بزواج نجله في الطائف
سبق

احتفل سعود بن حسين بن خيشوم، بزواج نجله سعد بن سعود بن خيشوم، شقيق الزميل محرر "جريدة الرياض" نواف بن خيشوم، على كريمة متروك بن سريان العصيمي، بحضور الأهل والأصدقاء.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:03 PM

"ابن خيشوم" يحتفل بزواج نجله في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل سعود بن حسين بن خيشوم، بزواج نجله سعد بن سعود بن خيشوم، شقيق الزميل محرر "جريدة الرياض" نواف بن خيشوم، على كريمة متروك بن سريان العصيمي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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