"ابن خيشوم" يحتفل بزواج نجله في الطائف

احتفل سعود بن حسين بن خيشوم، بزواج نجله سعد بن سعود بن خيشوم، شقيق الزميل محرر "جريدة الرياض" نواف بن خيشوم، على كريمة متروك بن سريان العصيمي، بحضور الأهل والأصدقاء.