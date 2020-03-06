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الوحدة يقلب الطاولة في وجه ضمك ويهزمه بثلاثية

في الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تمكَّن الفريق الأول بنادي الوحدة من إحباط تقدُّم ضمك، وتحويل النتيجة من تأخُّر بهدف إلى فوز (3_2)، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة السادسة والثلاثين، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة السابعة عشرة.

بدأ اللقاء بتحفُّظ من الطرفَيْن حتى الدقيقة التاسعة عندما لاحت الفرصة الأولى لصالح فريق ضمك عندما اصطدمت كرة بالعارضة.

وعند الدقيقة الـ35 تمكَّن عبدالله الجوعي من وضع فريقه ضمك في المقدمة برأسية مُحكمة مستغلاً كرة جميلة من الجهة اليمنى؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، وظهر الوحدة أكثر تماسكًا وقوة مما ظهر عليه في الشوط الأول. واستمر التفوق الضمكاوي لمدة ربع ساعة حتى تمكن يوسف نياكاتي من التعديل برأسية عانقت شباك مصطفى زغبة. وعند الدقيقة الـ65 سجل انسيلمو حضوره برأسية أخرى، قلبت النتيجة لأصحاب الضيافة. وأمَّن لويس جوستافو النتيجة لمصلحة فريقه الوحدة بتسجيله الهدف الثالث مستغلاً هفوة حارس ضمك مصطفى زغبة، وسددها بكل هدوء في الشباك. وعند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي تمكن ضمك من تقليص الفارق عبر إيميليو؛ لتنتهي المواجهة بفوز وحداوي بنتيجة 3-2.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة ضمك الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يقلب الطاولة في وجه ضمك ويهزمه بثلاثية
سبق

تمكَّن الفريق الأول بنادي الوحدة من إحباط تقدُّم ضمك، وتحويل النتيجة من تأخُّر بهدف إلى فوز (3_2)، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة السادسة والثلاثين، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة السابعة عشرة.

بدأ اللقاء بتحفُّظ من الطرفَيْن حتى الدقيقة التاسعة عندما لاحت الفرصة الأولى لصالح فريق ضمك عندما اصطدمت كرة بالعارضة.

وعند الدقيقة الـ35 تمكَّن عبدالله الجوعي من وضع فريقه ضمك في المقدمة برأسية مُحكمة مستغلاً كرة جميلة من الجهة اليمنى؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، وظهر الوحدة أكثر تماسكًا وقوة مما ظهر عليه في الشوط الأول. واستمر التفوق الضمكاوي لمدة ربع ساعة حتى تمكن يوسف نياكاتي من التعديل برأسية عانقت شباك مصطفى زغبة. وعند الدقيقة الـ65 سجل انسيلمو حضوره برأسية أخرى، قلبت النتيجة لأصحاب الضيافة. وأمَّن لويس جوستافو النتيجة لمصلحة فريقه الوحدة بتسجيله الهدف الثالث مستغلاً هفوة حارس ضمك مصطفى زغبة، وسددها بكل هدوء في الشباك. وعند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي تمكن ضمك من تقليص الفارق عبر إيميليو؛ لتنتهي المواجهة بفوز وحداوي بنتيجة 3-2.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:18 PM

الوحدة يقلب الطاولة في وجه ضمك ويهزمه بثلاثية

في الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
891

تمكَّن الفريق الأول بنادي الوحدة من إحباط تقدُّم ضمك، وتحويل النتيجة من تأخُّر بهدف إلى فوز (3_2)، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة السادسة والثلاثين، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة السابعة عشرة.

بدأ اللقاء بتحفُّظ من الطرفَيْن حتى الدقيقة التاسعة عندما لاحت الفرصة الأولى لصالح فريق ضمك عندما اصطدمت كرة بالعارضة.

وعند الدقيقة الـ35 تمكَّن عبدالله الجوعي من وضع فريقه ضمك في المقدمة برأسية مُحكمة مستغلاً كرة جميلة من الجهة اليمنى؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، وظهر الوحدة أكثر تماسكًا وقوة مما ظهر عليه في الشوط الأول. واستمر التفوق الضمكاوي لمدة ربع ساعة حتى تمكن يوسف نياكاتي من التعديل برأسية عانقت شباك مصطفى زغبة. وعند الدقيقة الـ65 سجل انسيلمو حضوره برأسية أخرى، قلبت النتيجة لأصحاب الضيافة. وأمَّن لويس جوستافو النتيجة لمصلحة فريقه الوحدة بتسجيله الهدف الثالث مستغلاً هفوة حارس ضمك مصطفى زغبة، وسددها بكل هدوء في الشباك. وعند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي تمكن ضمك من تقليص الفارق عبر إيميليو؛ لتنتهي المواجهة بفوز وحداوي بنتيجة 3-2.

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