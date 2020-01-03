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"الهلال" في مواجهة مدربه السابق مع "الفيصلي".. و"الاتفاق" يخشى مفاجآت "أحد"

في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بلقاءين إذ يلتقي الاتفاق مع أحد بينما يواجه الهلال مدربه السابق" شاموسكا " مع الفيصلي.

الاتفاق - أحد

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالخبر إذ يخشى الاتفاق مفاجآت الكأس أمام نظيره أحد.

الاتفاق تأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على نظيره الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفان لهدف.

الهلال - الفيصلي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض حيث يواجه الهلال مدربه السابق "شاموسكا " الذي يقود الدفة الفنية للفيصلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان "شاموسكا " قد تولى المهمة في الهلال بصورة مؤقتة في آخر ثلاث مباريات، في مسابقة الموسم الماضي خلفاً للكرواتي زوران ماميتش.

الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على عرعر بأربعة أهداف لهدف في دور الـ 64 قبل أن يتخطى الجبلين بأربعة أهداف لهدفين.

فيما تأهل الفيصلي بعد التغلب على وج بثلاثية نظيفة في دور الـ 64 ثم الفوز على جدة بهدفين لهدف في دور الـ 32.

كأس الملك الاتفاق أحد الهلال الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" في مواجهة مدربه السابق مع "الفيصلي".. و"الاتفاق" يخشى مفاجآت "أحد"
سبق

تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بلقاءين إذ يلتقي الاتفاق مع أحد بينما يواجه الهلال مدربه السابق" شاموسكا " مع الفيصلي.

الاتفاق - أحد

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالخبر إذ يخشى الاتفاق مفاجآت الكأس أمام نظيره أحد.

الاتفاق تأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على نظيره الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفان لهدف.

الهلال - الفيصلي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض حيث يواجه الهلال مدربه السابق "شاموسكا " الذي يقود الدفة الفنية للفيصلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان "شاموسكا " قد تولى المهمة في الهلال بصورة مؤقتة في آخر ثلاث مباريات، في مسابقة الموسم الماضي خلفاً للكرواتي زوران ماميتش.

الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على عرعر بأربعة أهداف لهدف في دور الـ 64 قبل أن يتخطى الجبلين بأربعة أهداف لهدفين.

فيما تأهل الفيصلي بعد التغلب على وج بثلاثية نظيفة في دور الـ 64 ثم الفوز على جدة بهدفين لهدف في دور الـ 32.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:00 AM

"الهلال" في مواجهة مدربه السابق مع "الفيصلي".. و"الاتفاق" يخشى مفاجآت "أحد"

في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
12,375

تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بلقاءين إذ يلتقي الاتفاق مع أحد بينما يواجه الهلال مدربه السابق" شاموسكا " مع الفيصلي.

الاتفاق - أحد

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالخبر إذ يخشى الاتفاق مفاجآت الكأس أمام نظيره أحد.

الاتفاق تأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على نظيره الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفان لهدف.

الهلال - الفيصلي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض حيث يواجه الهلال مدربه السابق "شاموسكا " الذي يقود الدفة الفنية للفيصلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان "شاموسكا " قد تولى المهمة في الهلال بصورة مؤقتة في آخر ثلاث مباريات، في مسابقة الموسم الماضي خلفاً للكرواتي زوران ماميتش.

الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على عرعر بأربعة أهداف لهدف في دور الـ 64 قبل أن يتخطى الجبلين بأربعة أهداف لهدفين.

فيما تأهل الفيصلي بعد التغلب على وج بثلاثية نظيفة في دور الـ 64 ثم الفوز على جدة بهدفين لهدف في دور الـ 32.

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