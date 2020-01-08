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بارزاني يعرض على بومبيو مقترحًا لاحتواء التصعيد في المنطقة

الوزير الأمريكي ورئيس وزراء كردستان اتفقا على البقاء على اتصال

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني: إنه ناقش التطورات الأخيرة في العراق، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف، أنه اقترح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء مع بومبيو، سبلًا لخفض التصعيد واحتواء الموقف.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورغاتوس: إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على التطورات المتعلقة بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الجوية في العراق؛ بما في ذلك أربيل.

وتابعت وفق "رويترز"، أن "وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مع حدوث أي مستجدات في الأوضاع".

مسعود بارزاني مايك بومبيو العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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بارزاني يعرض على بومبيو مقترحًا لاحتواء التصعيد في المنطقة
سبق

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني: إنه ناقش التطورات الأخيرة في العراق، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف، أنه اقترح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء مع بومبيو، سبلًا لخفض التصعيد واحتواء الموقف.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورغاتوس: إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على التطورات المتعلقة بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الجوية في العراق؛ بما في ذلك أربيل.

وتابعت وفق "رويترز"، أن "وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مع حدوث أي مستجدات في الأوضاع".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:48 AM

بارزاني يعرض على بومبيو مقترحًا لاحتواء التصعيد في المنطقة

الوزير الأمريكي ورئيس وزراء كردستان اتفقا على البقاء على اتصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني: إنه ناقش التطورات الأخيرة في العراق، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف، أنه اقترح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء مع بومبيو، سبلًا لخفض التصعيد واحتواء الموقف.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورغاتوس: إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على التطورات المتعلقة بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الجوية في العراق؛ بما في ذلك أربيل.

وتابعت وفق "رويترز"، أن "وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مع حدوث أي مستجدات في الأوضاع".

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