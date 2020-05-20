المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة

رجت مَن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، التالي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.