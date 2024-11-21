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نائب أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى

وأكد أنها ركزت على المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية 2030

نوه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الخطاب الملكي السنوي بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد أن الخطاب تضمن التركيز على المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية المملكة 2030 والعناية الكاملة بتوفير فرص العمل وتطوير المجالات الاقتصادية باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار نائب أمير المنطقة إلى ما تحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030 منها التصنيفات التي حصلت عليها بلادنا مؤخراً والتقدم في العديد من المجالات والإصلاحات التي جعلت المملكة أنموذجاً عاماً ومنهجاً في النجاح والتنمية سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

مجلس الشورى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى
سبق

نوه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الخطاب الملكي السنوي بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد أن الخطاب تضمن التركيز على المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية المملكة 2030 والعناية الكاملة بتوفير فرص العمل وتطوير المجالات الاقتصادية باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار نائب أمير المنطقة إلى ما تحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030 منها التصنيفات التي حصلت عليها بلادنا مؤخراً والتقدم في العديد من المجالات والإصلاحات التي جعلت المملكة أنموذجاً عاماً ومنهجاً في النجاح والتنمية سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:04 PM

نائب أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى

وأكد أنها ركزت على المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الخطاب الملكي السنوي بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد أن الخطاب تضمن التركيز على المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية المملكة 2030 والعناية الكاملة بتوفير فرص العمل وتطوير المجالات الاقتصادية باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار نائب أمير المنطقة إلى ما تحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030 منها التصنيفات التي حصلت عليها بلادنا مؤخراً والتقدم في العديد من المجالات والإصلاحات التي جعلت المملكة أنموذجاً عاماً ومنهجاً في النجاح والتنمية سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

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