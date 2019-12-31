كرّم مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، العميد طلال المطيري، بمناسبة تقاعده.
جاء ذلك بحضور مدير شعبة الحوادث العميد طارق الجهني، ومدراء الشعب والأقسام بمرور جدة.
مدير مرور جدة يكرّم "المطيري" بمناسبة تقاعده
كرّم مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، العميد طلال المطيري، بمناسبة تقاعده.
جاء ذلك بحضور مدير شعبة الحوادث العميد طارق الجهني، ومدراء الشعب والأقسام بمرور جدة.
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مدير مرور جدة يكرّم "المطيري" بمناسبة تقاعدهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-31
كرّم مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، العميد طلال المطيري، بمناسبة تقاعده.
31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:46 PM
مدير مرور جدة يكرّم "المطيري" بمناسبة تقاعده
كرّم مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، العميد طلال المطيري، بمناسبة تقاعده.
جاء ذلك بحضور مدير شعبة الحوادث العميد طارق الجهني، ومدراء الشعب والأقسام بمرور جدة.
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