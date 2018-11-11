إنقاذ شخصين احتُجزا داخل مركبتهما في وادي المهمري

باشرته فرق الدفاع المدني في قرية العليا.. لا إصابات تُذكر

أنقذت فرق الدفاع المدني، اليوم، في القرية العليا شخصين كانا قد احتُجزا داخل مركبتهما في وادي المهمري بهجرة الرفيعة، دون إصابات ولله الحمد.

وكانت قد شهدت المنطقة يوم أمس أمطاراً غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.