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اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

"الخارجية" نسقت وصولهم

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الاثنين الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى البلاد تطبيقًا لقرار أبوظبي بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان، ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وأوضح وكيل الوزارة خالد عبد الله بالهول أنه من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها الموجودين في الخارج تواصلت الوزارة مع المواطنين الموجودين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان
سبق

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الاثنين الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى البلاد تطبيقًا لقرار أبوظبي بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان، ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وأوضح وكيل الوزارة خالد عبد الله بالهول أنه من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها الموجودين في الخارج تواصلت الوزارة مع المواطنين الموجودين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:35 PM

اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

"الخارجية" نسقت وصولهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الاثنين الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى البلاد تطبيقًا لقرار أبوظبي بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان، ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وأوضح وكيل الوزارة خالد عبد الله بالهول أنه من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها الموجودين في الخارج تواصلت الوزارة مع المواطنين الموجودين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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