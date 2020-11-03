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كورونا في العراق.. 3595 إصابة جديدة و51 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 408756

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 482296 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11068، فيما سُجلت 2979 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408756 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62472، منهم 445 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 3595 إصابة جديدة و51 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 482296 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11068، فيما سُجلت 2979 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408756 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62472، منهم 445 يرقدون في العناية المركزة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:41 PM

كورونا في العراق.. 3595 إصابة جديدة و51 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 408756

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 482296 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11068، فيما سُجلت 2979 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408756 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62472، منهم 445 يرقدون في العناية المركزة.

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