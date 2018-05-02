تنبيهات "الأرصاد" تتواصل واعدة مناطق عدة بأمطار غزيرة و"زخات بَرَد"

أغلبها "متقدمة" لحالات مناخية ماطرة تبدأ صباحاً وتتواصل إلى مساء اليوم

واصلت الهيئة العامة للأرصاد حضورها، صباح اليوم، عبر سلسلة من التنبيهات التي كانت أغلبها متقدمة لحالات مناخية ماطرة تتواصل إلى مساء اليوم الأربعاء.

البداية من منطقتَي المدينة المنوّرة "العُلا - خيبر"، وتبوك "تيماء - القليبة"؛ حيث صدر تنبيه متقدم لاستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى اثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى شبه انعدامٍ، في حالة تبدأ التاسعة والنصف صباحاً وتتواصل إلى الثامنة مساءً.

وفي حائل "الحائط - حائل - الغزالة" صدر أيضاً تنبيه متقدم لاستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية يصل إلى شبه انعدامٍ في حالة بدأت الثامنة والنصف صباحاً وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم.

أما في نجران فقد صدر تنبيه لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، في حالة بدأت الثالثة فجراً وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم.

وفي منطقتَي عسير "أبها - خميس مشيط – بيشة - النماص - تنومة - رجال ألمع - محايل - سراة عبيدة - ظهران الجنوب - تثليث"، وجازان "فيفا - الدائر" صدر تنبيه متقدم لأمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تبدأ 11 صباحاً وتتواصل للثامنة مساء اليوم.

وفي منطقتَي مكة المكرّمة "الطائف - ميسان- بني سعد - قيا - مرتفعات المنطقة"، والباحة "بلجرشي - المندق": تنبيه لحالة أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، في حالة تبدأ 12 ظهراً وتستمر إلى الثامنة مساء اليوم.