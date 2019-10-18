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طيران الأمن يتدخل.. "المدني" يكشف تفاصيل إنقاذ "محتجزي جرداء بني علي"

بلاغ في السابعة صباحًا تَحَرك على إثره 20 فردًا وضابطين وفريقا السلام والحزم

صرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، بُلِّغ في تمام الساعة 7:15 من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 19/ 2/ 1441هـ من قِبَل أحد المواطنين، باحتجازه مع زملائه في منطقة جبليه بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق، وبعدد ٩ أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع ١١ فردًا وضابطًا، وبمشاركة فريق السلام السعودي، وكذلك فريق الحزم، وتم الوصول للمحتجزين من قِبَل رجال الدفاع المدني في تمام الساعة 11:29 من صباح هذا اليوم، وعددهم ثلاثة أشخاص (اثنان من الجنسية السعودية، وواحد من جنسية العربية).

وتابع: "قُدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، وتم نقلهم لمنطقة آمنة، وتَعَذّر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لَحِق بهم، كما تم استدعاء طيران الأمن لنقلهم؛ وذلك لوعورة المنطقة وشدة انحداراتها، وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قِبَل الهلال الأحمر، وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحادث".

وأردف: "ويشدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على عدم النزول إلى مثل هذه المواقع، وأخذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، كما نَقَل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة شكره وتقديره لطيران الأمن والجهات المشاركة؛ مثمنًا لهم تلك الجهود؛ داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

الباحة احتجاز الدفاع المدني الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران الأمن يتدخل.. "المدني" يكشف تفاصيل إنقاذ "محتجزي جرداء بني علي"
سبق

صرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، بُلِّغ في تمام الساعة 7:15 من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 19/ 2/ 1441هـ من قِبَل أحد المواطنين، باحتجازه مع زملائه في منطقة جبليه بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق، وبعدد ٩ أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع ١١ فردًا وضابطًا، وبمشاركة فريق السلام السعودي، وكذلك فريق الحزم، وتم الوصول للمحتجزين من قِبَل رجال الدفاع المدني في تمام الساعة 11:29 من صباح هذا اليوم، وعددهم ثلاثة أشخاص (اثنان من الجنسية السعودية، وواحد من جنسية العربية).

وتابع: "قُدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، وتم نقلهم لمنطقة آمنة، وتَعَذّر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لَحِق بهم، كما تم استدعاء طيران الأمن لنقلهم؛ وذلك لوعورة المنطقة وشدة انحداراتها، وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قِبَل الهلال الأحمر، وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحادث".

وأردف: "ويشدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على عدم النزول إلى مثل هذه المواقع، وأخذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، كما نَقَل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة شكره وتقديره لطيران الأمن والجهات المشاركة؛ مثمنًا لهم تلك الجهود؛ داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
02:57 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:28 PM

طيران الأمن يتدخل.. "المدني" يكشف تفاصيل إنقاذ "محتجزي جرداء بني علي"

بلاغ في السابعة صباحًا تَحَرك على إثره 20 فردًا وضابطين وفريقا السلام والحزم

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أحمد العبدالله - الباحة
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صرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، بُلِّغ في تمام الساعة 7:15 من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 19/ 2/ 1441هـ من قِبَل أحد المواطنين، باحتجازه مع زملائه في منطقة جبليه بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق، وبعدد ٩ أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع ١١ فردًا وضابطًا، وبمشاركة فريق السلام السعودي، وكذلك فريق الحزم، وتم الوصول للمحتجزين من قِبَل رجال الدفاع المدني في تمام الساعة 11:29 من صباح هذا اليوم، وعددهم ثلاثة أشخاص (اثنان من الجنسية السعودية، وواحد من جنسية العربية).

وتابع: "قُدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، وتم نقلهم لمنطقة آمنة، وتَعَذّر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لَحِق بهم، كما تم استدعاء طيران الأمن لنقلهم؛ وذلك لوعورة المنطقة وشدة انحداراتها، وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قِبَل الهلال الأحمر، وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحادث".

وأردف: "ويشدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على عدم النزول إلى مثل هذه المواقع، وأخذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، كما نَقَل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة شكره وتقديره لطيران الأمن والجهات المشاركة؛ مثمنًا لهم تلك الجهود؛ داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

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