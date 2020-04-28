جنوب إفريقيا: إصابات كورونا ترتفع إلى 4793 إصابة والوفيات تصل 90 حالة

سجّلت جنوب إفريقيا، اليوم، 236 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، إلى 4793 إصابة.

وكشفت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 90 وفاة.

وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد قررت فرض منع التجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.