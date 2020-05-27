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كورونا في تشيلي والبيرو.. ارتفاع في الإصابات والوفيات الجديدة

تسجيل 3964 إصابة إضافية في الأولى و159 وفاة بالثانية

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 77 ألفًا و961 بعد تسجيل 3964 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضًا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19؛ مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 806 حالات.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 30915 شخصًا بعد إحصاء 1613 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي؛ في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار التدابير المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضًا حدودها وفرضت حظر التجول ليلًا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 159 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3788 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 129751 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 5772 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 52906 أشخاص.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ80882 حالة، تليها -على الخصوص- كاياو (9122)، ولامباييكي (6453)، وبيورا (5457)، ولوريتو (3720)، ولاليبرتاد (3309)، وأنكاش (3249)، وأوكايالي (3238)، وأريكيبا (2694)، وإيكا (2363)، وخونين (1521)، وتومبيس (1091)، وسان مارتين (1003).

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كورونا في تشيلي والبيرو.. ارتفاع في الإصابات والوفيات الجديدة
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أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 77 ألفًا و961 بعد تسجيل 3964 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضًا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19؛ مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 806 حالات.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 30915 شخصًا بعد إحصاء 1613 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي؛ في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار التدابير المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضًا حدودها وفرضت حظر التجول ليلًا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 159 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3788 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 129751 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 5772 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 52906 أشخاص.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ80882 حالة، تليها -على الخصوص- كاياو (9122)، ولامباييكي (6453)، وبيورا (5457)، ولوريتو (3720)، ولاليبرتاد (3309)، وأنكاش (3249)، وأوكايالي (3238)، وأريكيبا (2694)، وإيكا (2363)، وخونين (1521)، وتومبيس (1091)، وسان مارتين (1003).

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:22 AM

كورونا في تشيلي والبيرو.. ارتفاع في الإصابات والوفيات الجديدة

تسجيل 3964 إصابة إضافية في الأولى و159 وفاة بالثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 77 ألفًا و961 بعد تسجيل 3964 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضًا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19؛ مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 806 حالات.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 30915 شخصًا بعد إحصاء 1613 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي؛ في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار التدابير المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضًا حدودها وفرضت حظر التجول ليلًا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 159 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3788 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 129751 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 5772 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 52906 أشخاص.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ80882 حالة، تليها -على الخصوص- كاياو (9122)، ولامباييكي (6453)، وبيورا (5457)، ولوريتو (3720)، ولاليبرتاد (3309)، وأنكاش (3249)، وأوكايالي (3238)، وأريكيبا (2694)، وإيكا (2363)، وخونين (1521)، وتومبيس (1091)، وسان مارتين (1003).

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