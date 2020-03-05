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بعد تكهنات التأجيل بسبب كورونا.. استعدادات أولمبياد طوكيو مستمرة

"هاشيموتو": منظمو البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع الأولمبية الدولية

أعلنت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، أن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل؛ وفقًا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولًا للرياضيين، الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة فيها، هي التركيز وأن تكون على استعداد"؛ بحسب "رويترز".

وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قُرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد قال الأسبوع الماضي: إن منظمته "ملتزمة تمامًا" بإقامة أولمبياد طوكيو في موعده رغم انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفًا و409 حالات.

فيروس كورونا الجديد طوكيو اليابان

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بعد تكهنات التأجيل بسبب كورونا.. استعدادات أولمبياد طوكيو مستمرة
سبق

أعلنت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، أن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل؛ وفقًا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولًا للرياضيين، الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة فيها، هي التركيز وأن تكون على استعداد"؛ بحسب "رويترز".

وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قُرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد قال الأسبوع الماضي: إن منظمته "ملتزمة تمامًا" بإقامة أولمبياد طوكيو في موعده رغم انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفًا و409 حالات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:54 AM

بعد تكهنات التأجيل بسبب كورونا.. استعدادات أولمبياد طوكيو مستمرة

"هاشيموتو": منظمو البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع الأولمبية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، أن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل؛ وفقًا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولًا للرياضيين، الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة فيها، هي التركيز وأن تكون على استعداد"؛ بحسب "رويترز".

وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قُرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد قال الأسبوع الماضي: إن منظمته "ملتزمة تمامًا" بإقامة أولمبياد طوكيو في موعده رغم انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفًا و409 حالات.

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