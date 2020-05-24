مدير شرطة تبوك يشارك الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة منع التجوُّل فرحة العيد

بادلهم التهاني بهذه المناسبة ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة

عايد مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، منسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، وشاركهم فرحة العيد، وبادلهم التهاني بهذه المناسبة، ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول.

وحثهم اللواء الزبن على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.



