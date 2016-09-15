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"مدني مكة" يتمكن من إخماد حريق نشب بمستودع للأثاث في شارع الحج

تمت السيطرة عليه والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة

أخمدت فرق الدفاع المدني، قبل مغرب اليوم الجمعة، حريقًا شب في مستودع بشارع الحج، ومنعت انتشاره في المستودعات الملاصقة لها تقدر مساحته بقرابة 800 متر مربع.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر محرم لعام 1441ه‍؛ ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بشارع الحج مخطط النور.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده ب 800م2 مسقوف بالصاج وحوائطه مبنية بالطوب، يحتوي على كمية كبيرة من المراتب الإسفنجية والأسرة ومستلزمات الحج تمت السيطرة على الحادث، وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة.

وقال إن الحادث لم ينجم عنه ولله الحمد أي إصابات في الأرواح، وإن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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"مدني مكة" يتمكن من إخماد حريق نشب بمستودع للأثاث في شارع الحج
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني، قبل مغرب اليوم الجمعة، حريقًا شب في مستودع بشارع الحج، ومنعت انتشاره في المستودعات الملاصقة لها تقدر مساحته بقرابة 800 متر مربع.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر محرم لعام 1441ه‍؛ ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بشارع الحج مخطط النور.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده ب 800م2 مسقوف بالصاج وحوائطه مبنية بالطوب، يحتوي على كمية كبيرة من المراتب الإسفنجية والأسرة ومستلزمات الحج تمت السيطرة على الحادث، وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة.

وقال إن الحادث لم ينجم عنه ولله الحمد أي إصابات في الأرواح، وإن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
09:27 PM

"مدني مكة" يتمكن من إخماد حريق نشب بمستودع للأثاث في شارع الحج

تمت السيطرة عليه والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أخمدت فرق الدفاع المدني، قبل مغرب اليوم الجمعة، حريقًا شب في مستودع بشارع الحج، ومنعت انتشاره في المستودعات الملاصقة لها تقدر مساحته بقرابة 800 متر مربع.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر محرم لعام 1441ه‍؛ ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بشارع الحج مخطط النور.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده ب 800م2 مسقوف بالصاج وحوائطه مبنية بالطوب، يحتوي على كمية كبيرة من المراتب الإسفنجية والأسرة ومستلزمات الحج تمت السيطرة على الحادث، وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة.

وقال إن الحادث لم ينجم عنه ولله الحمد أي إصابات في الأرواح، وإن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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