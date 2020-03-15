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جامعة شقراء تسمح بحضور دوام الموظفين 50% والموظفات 30%

توافقًا مع تدابير الحدّ من انتشار فيروس كورونا

أعلنت جامعة شقراء، السماح بالدوام عن بعد، على أن لا يقل حضور الموظفين عن 50%، والموظفات عن 30%.

وقالت: "توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ تقرّر تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين والإداريات، بدءًا من يوم الثلاثاء 22/ 07/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.

وأضافت: "يجب ألا يقلّ حضور الموظفين عن ٥٠%، والموظفات عن ٣٠%، إضافة إلى استجابة الموظف والموظفة الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك".

جامعة شقراء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تسمح بحضور دوام الموظفين 50% والموظفات 30%
سبق

أعلنت جامعة شقراء، السماح بالدوام عن بعد، على أن لا يقل حضور الموظفين عن 50%، والموظفات عن 30%.

وقالت: "توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ تقرّر تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين والإداريات، بدءًا من يوم الثلاثاء 22/ 07/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.

وأضافت: "يجب ألا يقلّ حضور الموظفين عن ٥٠%، والموظفات عن ٣٠%، إضافة إلى استجابة الموظف والموظفة الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:56 PM

جامعة شقراء تسمح بحضور دوام الموظفين 50% والموظفات 30%

توافقًا مع تدابير الحدّ من انتشار فيروس كورونا

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فلاح الجوفان - شقراء
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1,002

أعلنت جامعة شقراء، السماح بالدوام عن بعد، على أن لا يقل حضور الموظفين عن 50%، والموظفات عن 30%.

وقالت: "توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ تقرّر تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين والإداريات، بدءًا من يوم الثلاثاء 22/ 07/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.

وأضافت: "يجب ألا يقلّ حضور الموظفين عن ٥٠%، والموظفات عن ٣٠%، إضافة إلى استجابة الموظف والموظفة الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك".

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