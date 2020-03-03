"السياحة": تعليق الدخول للمملكة من هذه الدول... تعرّف عليها

تمشيًا مع إجراءات الحماية الصحية

قررت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من 7 دول، بسبب فيروس “كورونا” الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تعليق منح التأشيرات السياحية للقادمين من دول الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان، كما تقرر إيقاف العمل مؤقتًا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقًا لمواطني هذه الدول.

ولفتت إلى استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقًا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، مبينة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.