"الأرصاد" تنبه الرياض والمدينة وعسير: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

توقعت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات برد بالحدود الشمالية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات بشأن الحالة المناخية المتوقعة في منطقة الرياض والحدود الشمالية وعسير والمدينة المنورة، خلال الساعات القادمة.

ووصفت الهيئة الحالة المتوقعة في منطقة الرياض خلال تنبيه متقدم، بأنها تشهد أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية على منطقة الرياض والخرج.

وأصدرت تنبيهًا متقدمًا بشأن الحالة في منطقة الحدود الشمالية وصفت فيه الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتبدأ الحالة الساعة 23.40 من مساء الأربعاء وحتى الساعة 3.00 من صباح الخميس.

ونشرت تنبيهًا عن الحالة بمنطقة عسير وصفتها بأنها تشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مستوى الرؤية الأفقية تصل إلى شبه انعدام للرؤية وتبدأ الحالة الساعة 21.40 من مساء الأربعاء وتستمر حتى الساعة 2.00 من صباح الخميس.

وفي المدينة المنورة وصفت الحالة بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة وتبدأ من الساعة 21.35 مساء الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الخميس.