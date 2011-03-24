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"هيئة العقار وهدف" يطلقان برنامجاً لتوظيف 11 ألف باحث عن عمل

ضمن برنامج توطين مهن القطاع لرفع كفاءة رأس المال البشري

أطلقت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

يأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

ويعتزم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 - 2022 م، وتشمل أنشطة في مجالات عقارية، مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

ودعت الهيئة العامة العقار، المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي SREI.sa.

الهيئة العامة للعقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة العقار وهدف" يطلقان برنامجاً لتوظيف 11 ألف باحث عن عمل
سبق

أطلقت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

يأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

ويعتزم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 - 2022 م، وتشمل أنشطة في مجالات عقارية، مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

ودعت الهيئة العامة العقار، المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي SREI.sa.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
01:35 PM

"هيئة العقار وهدف" يطلقان برنامجاً لتوظيف 11 ألف باحث عن عمل

ضمن برنامج توطين مهن القطاع لرفع كفاءة رأس المال البشري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

يأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات؛ إن وجدت، على المخرجات الناتجة من تنفيذ الاتفاقية.

ويعتزم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 - 2022 م، وتشمل أنشطة في مجالات عقارية، مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

ودعت الهيئة العامة العقار، المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي SREI.sa.

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