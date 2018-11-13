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"صحفية فرنسية": "أردوغان" ليس بطل حقوق الإنسان بل يريد منافسة السعودية على زعامة العالم السني

قالت إنه اتخذ موقفاً معادياً للرياض بسبب قطر ويستهدف ولي العهد السعودي القوي

"في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ الرئيس التركي ليس بطلاً في مجال حقوق الإنسان؛ بل يسعى لمنافسة السعودية على زعامة العالم السني" .. هكذا قالت الصحفية الفرنسية الشهيرة "كريستين أوكرانت"؛ عن قضية خاشقجي والرئيس التركي.

واعتبرت أن "أردوغان"؛ اتخذ موقفاً منحازاً ومعادياً للسعودية منذ مقاطعة قطر، ويسعى لاستهداف ولي العهد السعودي القوي الأمير محمد بن سلمان، الذي دمّر الجماعات المتشدّدة، ولا سيما جماعة الإخوان، على حد وصفها.

وقالت أوكرانت؛ إن ما فعله هذا الشاب "الأمير محمد بن سلمان"؛ من إصلاحات اجتماعية داخل المجتمع السعودي يعتبر جريئاً وشجاعاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحفية فرنسية": "أردوغان" ليس بطل حقوق الإنسان بل يريد منافسة السعودية على زعامة العالم السني
سبق

"في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ الرئيس التركي ليس بطلاً في مجال حقوق الإنسان؛ بل يسعى لمنافسة السعودية على زعامة العالم السني" .. هكذا قالت الصحفية الفرنسية الشهيرة "كريستين أوكرانت"؛ عن قضية خاشقجي والرئيس التركي.

واعتبرت أن "أردوغان"؛ اتخذ موقفاً منحازاً ومعادياً للسعودية منذ مقاطعة قطر، ويسعى لاستهداف ولي العهد السعودي القوي الأمير محمد بن سلمان، الذي دمّر الجماعات المتشدّدة، ولا سيما جماعة الإخوان، على حد وصفها.

وقالت أوكرانت؛ إن ما فعله هذا الشاب "الأمير محمد بن سلمان"؛ من إصلاحات اجتماعية داخل المجتمع السعودي يعتبر جريئاً وشجاعاً.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:29 PM

"صحفية فرنسية": "أردوغان" ليس بطل حقوق الإنسان بل يريد منافسة السعودية على زعامة العالم السني

قالت إنه اتخذ موقفاً معادياً للرياض بسبب قطر ويستهدف ولي العهد السعودي القوي

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شقران الرشيدي - الرياض
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3,853

"في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ الرئيس التركي ليس بطلاً في مجال حقوق الإنسان؛ بل يسعى لمنافسة السعودية على زعامة العالم السني" .. هكذا قالت الصحفية الفرنسية الشهيرة "كريستين أوكرانت"؛ عن قضية خاشقجي والرئيس التركي.

واعتبرت أن "أردوغان"؛ اتخذ موقفاً منحازاً ومعادياً للسعودية منذ مقاطعة قطر، ويسعى لاستهداف ولي العهد السعودي القوي الأمير محمد بن سلمان، الذي دمّر الجماعات المتشدّدة، ولا سيما جماعة الإخوان، على حد وصفها.

وقالت أوكرانت؛ إن ما فعله هذا الشاب "الأمير محمد بن سلمان"؛ من إصلاحات اجتماعية داخل المجتمع السعودي يعتبر جريئاً وشجاعاً.

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