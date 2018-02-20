"الخدمة المدنية" تناقش طلبات المرشحين والمرشحات للابتعاث والإيفاد.. الخميس القادم

يرأس نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي يوم بعد غدٍ الخميس اجتماع اللجنة الرئيسية للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيسي في مدينة الرياض ، حيث يناقش فيه أعضاء اللجنة طلبات المرشحين والمرشحات للابتعاث والايفاد لموظفي الخدمة المدنية وطلبات اعتماد عدداً من البرامج التدريبية لبعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.