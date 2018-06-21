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"كوبا أمريكا": "تشيلي تواجه "الإكوادور" لضمان التأهل ومباريات الحسم للمجموعة الأولى بقيادة "البرازيل" و"بيرو"

تستكمل غداً السبت مباريات دور المجموعات في جولته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بثلاث مباريات حاسمة.

البرازيل - بيرو

مباراة المجموعة الأولى بين أصحاب المركز الأول والثاني كلاهما يملك 4 نقاط وفوز أحدهما سيضمن له التأهل على أن ينتظر المهزوم نتيجة مباراة فنزويلا وبوليفيا.

بوليفيا - فنزويلا

بوليفيا حجزت بالفعل تذكرة العودة لبلادها بعد هزيمتها في المباراتين لكن فوزها على فنزويلا أو تعادلهما ستصطحب معها الأخير.

فنزويلا تملك نقطتين وأملها في الصعود يتمثل في الفوز إضافة لنهاية مباراة البرازيل وبيرو بفوز أحدهما أو تفوز فنزويلا ويتعادل المنتخبان الآخران وتدخل بعدها في لعبة الحسابات.

الإكوادور - تشيلي

لعب المنتخبان مباراة واحدة حتى الآن فازت تشيلي في مباراتها الأولى بينما انهزمت الإكوادور التي تقبع في المركز الأخير، فوز تشيلي يضمن تأهلها بينما فوز الإكوادور يجعل المجموعة تنتظر مباريات المرحلة الثالثة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كوبا أمريكا": "تشيلي تواجه "الإكوادور" لضمان التأهل ومباريات الحسم للمجموعة الأولى بقيادة "البرازيل" و"بيرو"
سبق

تستكمل غداً السبت مباريات دور المجموعات في جولته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بثلاث مباريات حاسمة.

البرازيل - بيرو

مباراة المجموعة الأولى بين أصحاب المركز الأول والثاني كلاهما يملك 4 نقاط وفوز أحدهما سيضمن له التأهل على أن ينتظر المهزوم نتيجة مباراة فنزويلا وبوليفيا.

بوليفيا - فنزويلا

بوليفيا حجزت بالفعل تذكرة العودة لبلادها بعد هزيمتها في المباراتين لكن فوزها على فنزويلا أو تعادلهما ستصطحب معها الأخير.

فنزويلا تملك نقطتين وأملها في الصعود يتمثل في الفوز إضافة لنهاية مباراة البرازيل وبيرو بفوز أحدهما أو تفوز فنزويلا ويتعادل المنتخبان الآخران وتدخل بعدها في لعبة الحسابات.

الإكوادور - تشيلي

لعب المنتخبان مباراة واحدة حتى الآن فازت تشيلي في مباراتها الأولى بينما انهزمت الإكوادور التي تقبع في المركز الأخير، فوز تشيلي يضمن تأهلها بينما فوز الإكوادور يجعل المجموعة تنتظر مباريات المرحلة الثالثة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
09:52 PM

"كوبا أمريكا": "تشيلي تواجه "الإكوادور" لضمان التأهل ومباريات الحسم للمجموعة الأولى بقيادة "البرازيل" و"بيرو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
660

تستكمل غداً السبت مباريات دور المجموعات في جولته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بثلاث مباريات حاسمة.

البرازيل - بيرو

مباراة المجموعة الأولى بين أصحاب المركز الأول والثاني كلاهما يملك 4 نقاط وفوز أحدهما سيضمن له التأهل على أن ينتظر المهزوم نتيجة مباراة فنزويلا وبوليفيا.

بوليفيا - فنزويلا

بوليفيا حجزت بالفعل تذكرة العودة لبلادها بعد هزيمتها في المباراتين لكن فوزها على فنزويلا أو تعادلهما ستصطحب معها الأخير.

فنزويلا تملك نقطتين وأملها في الصعود يتمثل في الفوز إضافة لنهاية مباراة البرازيل وبيرو بفوز أحدهما أو تفوز فنزويلا ويتعادل المنتخبان الآخران وتدخل بعدها في لعبة الحسابات.

الإكوادور - تشيلي

لعب المنتخبان مباراة واحدة حتى الآن فازت تشيلي في مباراتها الأولى بينما انهزمت الإكوادور التي تقبع في المركز الأخير، فوز تشيلي يضمن تأهلها بينما فوز الإكوادور يجعل المجموعة تنتظر مباريات المرحلة الثالثة.

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