"سبق" تكشف هوية التوأم السيامي بمكة.. سيدة برماوية وثلاث أذرع

فيما لا تزال الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما

كشفت مصادر "سبق" هوية التوأم السيامي اللذين تم إدخالهما مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وخضعا لإنقاذ حياتهما من توقُّف القلب، ولا تزال الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما.

وتعود القصة إلى أن امرأة من الجنسية البرماوية وضعت توأمًا يتشاركان في منطقة الصدر والبطن، ولهما رأسان وساقان وثلاث أذرع، في مستشفى خاص بمكة، قبل أن يتم إحالتهما إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة.

وقد وصلا إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة. وتم قبول حالة التوأم على أنها "إنقاذ حياة" من توقُّف القلب، وما زالت الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد رائدة في مجال فصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.