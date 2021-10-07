لمدة يومين.. "مرور المدينة": إغلاق جزئي لطريق الأمير "مقرن بن عبدالعزيز"

أهاب بمستخدميه "استخدام الطرق البديلة".. والبداية من فجر غد الجمعة

نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة، بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز، جزئيًّا لمدة يومين.

وأوضح "المرور"، أن الإغلاق الجزئي يبدأ من فجر يوم الجمعة ٢ ربيع الأول ١٤٤٣هـ؛ وذلك لتنفيذ أعمال المشروع؛ مُهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.