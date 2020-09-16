النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإمارات والصين" ترصدان نتائج إيجابية للقاح "كورونا"

جاءت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة.. وتعدّ الإشارة الثانية

كشفت بكين، الأربعاء، أن الصين والإمارات رصدتا نتائج إيجابية في تجارب أجريت على اللقاح غير النشط المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني إشارة تؤكّد فعالية اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، في مؤتمر صحفي ببكين: النتائج الإيجابية جاءت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح الذي يقي من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس.

ووفق "رويترز"، فقد كان وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس؛ قد أعلن قبل يومين إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا لـ"أبطال خط الدفاع الأول" (الطواقم الطبية) بهدف حمايتهم من أي أخطار قد يتعرّضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال "العويس"؛ إن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.

وخلال شهرَي يوليو وأغسطس، شارك نحو 15 ألف متطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من نحو 100 جنسية في تجارب اللقاح المنتظر.

ونظمت التجارب شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي، وشركة "سي إن بي جي"، الصينية، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات في العالم.

بكين لقاح كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الإمارات والصين" ترصدان نتائج إيجابية للقاح "كورونا"
سبق

كشفت بكين، الأربعاء، أن الصين والإمارات رصدتا نتائج إيجابية في تجارب أجريت على اللقاح غير النشط المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني إشارة تؤكّد فعالية اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، في مؤتمر صحفي ببكين: النتائج الإيجابية جاءت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح الذي يقي من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس.

ووفق "رويترز"، فقد كان وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس؛ قد أعلن قبل يومين إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا لـ"أبطال خط الدفاع الأول" (الطواقم الطبية) بهدف حمايتهم من أي أخطار قد يتعرّضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال "العويس"؛ إن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.

وخلال شهرَي يوليو وأغسطس، شارك نحو 15 ألف متطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من نحو 100 جنسية في تجارب اللقاح المنتظر.

ونظمت التجارب شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي، وشركة "سي إن بي جي"، الصينية، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات في العالم.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:30 PM

"الإمارات والصين" ترصدان نتائج إيجابية للقاح "كورونا"

جاءت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة.. وتعدّ الإشارة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,379

كشفت بكين، الأربعاء، أن الصين والإمارات رصدتا نتائج إيجابية في تجارب أجريت على اللقاح غير النشط المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني إشارة تؤكّد فعالية اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، في مؤتمر صحفي ببكين: النتائج الإيجابية جاءت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح الذي يقي من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس.

ووفق "رويترز"، فقد كان وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس؛ قد أعلن قبل يومين إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا لـ"أبطال خط الدفاع الأول" (الطواقم الطبية) بهدف حمايتهم من أي أخطار قد يتعرّضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال "العويس"؛ إن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.

وخلال شهرَي يوليو وأغسطس، شارك نحو 15 ألف متطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من نحو 100 جنسية في تجارب اللقاح المنتظر.

ونظمت التجارب شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي، وشركة "سي إن بي جي"، الصينية، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات في العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,954
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,602

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة