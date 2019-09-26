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شاهد .. "سقيا شهيد" تؤصل حب الوطن في نفوس طالبات "الثانية" بالشماسية

بمناسبة ذكرى توحيد البلاد المجيد الـ 89 على يد البطل المؤسس

أقامت الابتدائية الثانية بمحافظة الشماسية حفلاً بهيجًا بمناسبة ذكرى توحيد البلاد المجيد التاسع والثمانين على يد البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وشهدت المدرسة مشاركة خضراء من الطالبات والمعلمات بتنسيق من رائدة النشاط مغيبة الحربي، وإشراف قائدة المدرسة رقية البازعي، وتفاعلت الصغيرات مع فعاليات الاحتفاء حبًا ووفاءً للوطن.

وتنوعت المشاركات وجاءت أبرزها سقيا لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً وذودًا عن تراب الحرمين الشريفين.

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شاهد .. "سقيا شهيد" تؤصل حب الوطن في نفوس طالبات "الثانية" بالشماسية
سبق

أقامت الابتدائية الثانية بمحافظة الشماسية حفلاً بهيجًا بمناسبة ذكرى توحيد البلاد المجيد التاسع والثمانين على يد البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وشهدت المدرسة مشاركة خضراء من الطالبات والمعلمات بتنسيق من رائدة النشاط مغيبة الحربي، وإشراف قائدة المدرسة رقية البازعي، وتفاعلت الصغيرات مع فعاليات الاحتفاء حبًا ووفاءً للوطن.

وتنوعت المشاركات وجاءت أبرزها سقيا لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً وذودًا عن تراب الحرمين الشريفين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:31 PM

شاهد .. "سقيا شهيد" تؤصل حب الوطن في نفوس طالبات "الثانية" بالشماسية

بمناسبة ذكرى توحيد البلاد المجيد الـ 89 على يد البطل المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الابتدائية الثانية بمحافظة الشماسية حفلاً بهيجًا بمناسبة ذكرى توحيد البلاد المجيد التاسع والثمانين على يد البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وشهدت المدرسة مشاركة خضراء من الطالبات والمعلمات بتنسيق من رائدة النشاط مغيبة الحربي، وإشراف قائدة المدرسة رقية البازعي، وتفاعلت الصغيرات مع فعاليات الاحتفاء حبًا ووفاءً للوطن.

وتنوعت المشاركات وجاءت أبرزها سقيا لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً وذودًا عن تراب الحرمين الشريفين.

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