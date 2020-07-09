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الاتفاق يستضيف الباطن في أولى مواجهاته الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية أمام نظيره الباطن، في مباراة مغلقة عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2019-2020.

وكان الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، قد أجرى تدريبه اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الأولى على تقوية العضلات في أحد المراكز الصحية بالدمام مع الأخذ بتطبيق بروتوكول وزارة الرياضة، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تمرين المباريات المصغر على ثلث الملعب عبر 6 أشواط، استكمالاً للجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق في مواجهة الباطن الودية.

يُذكر أن الاتفاق سيخوض ضمن برنامجه للمباريات الودية 4 مواجهات مع أندية الباطن والخليج والثقبة والقادسية.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستضيف الباطن في أولى مواجهاته الودية
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية أمام نظيره الباطن، في مباراة مغلقة عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2019-2020.

وكان الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، قد أجرى تدريبه اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الأولى على تقوية العضلات في أحد المراكز الصحية بالدمام مع الأخذ بتطبيق بروتوكول وزارة الرياضة، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تمرين المباريات المصغر على ثلث الملعب عبر 6 أشواط، استكمالاً للجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق في مواجهة الباطن الودية.

يُذكر أن الاتفاق سيخوض ضمن برنامجه للمباريات الودية 4 مواجهات مع أندية الباطن والخليج والثقبة والقادسية.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:50 PM

الاتفاق يستضيف الباطن في أولى مواجهاته الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية أمام نظيره الباطن، في مباراة مغلقة عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2019-2020.

وكان الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، قد أجرى تدريبه اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الأولى على تقوية العضلات في أحد المراكز الصحية بالدمام مع الأخذ بتطبيق بروتوكول وزارة الرياضة، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تمرين المباريات المصغر على ثلث الملعب عبر 6 أشواط، استكمالاً للجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق في مواجهة الباطن الودية.

يُذكر أن الاتفاق سيخوض ضمن برنامجه للمباريات الودية 4 مواجهات مع أندية الباطن والخليج والثقبة والقادسية.

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