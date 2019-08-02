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بالصور .."سبق" تلتقي أكبر حاجة معمرة تايلاندية تبلغ من العمر 103 أعوام

قالت: ادخرت محصول مزرعتي 20 عامًا لأداء الحج لأول مرة في حياتي

التقت عدسة "سبق" مع الحاجة "نهله ني" أكبر معمرة تايلاندية تبلغ 103 أعوام لأداء فريضة الحج لأول مرة في حياتها، حيث تم استقبالها بالحفاوة والورود والهدايا في مقر إقامتها في أحد الفنادق المجاورة للمسجد الحرام.

وفي التفاصيل قالت المعمرة "نهله ني" لـ"سبق" عبر مترجم البعثة نائب مكتب شؤون حجاج تايلاند"بنيات جوم جوانج" من مكتب 99 التابع لمؤسسة مطوفي دول جنوب شرق آسيا: أحمد الله بأن حقق حلمي بمشاهدة المسجد الحرام وعن اللحظات الأولى عندما رأيت الكعبة المشرفة ذرفت الدموع شوقًا وفرحًا لهذه اللحظة التاريخية في حياتي وللقاء في أول بيت وضع للناس والحمد لله الذي مد في عمري حتى أدي فريضة الحج قبل مماتي .

وأردفت بأن الله وهب لي أبنائي ومزرعتي الصغيرة هما الذين أسهموا بعد الله عز وجل في تحصيل المال طيلة 20 عامًا وذلك من خلال بيع محصول زراعة "الأرز" واقتطاع جزء منه أرباح بيعه وادخرت حتى وصلت إلى 23 ألف ريال والحمد لله الذي سهل علي القدوم للحج لأداء فريضة الحج.

وعن حياتها وأسرتها قالت المعمرة التايلاندية إن لديها 4 أبناء و7 أحفاد اثنان منهم قدموا معي للحج وبحمد الله لا أعاني الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وصحتي جيدة.

وأبانت المعمرة التايلاندية سر تمتعها بالصحة الجيدة طيلة حياتها بسبب الأكل النباتي بشكل أساس والسمك بكل أنواعه وأسأل الله أن يساعدني حتى أتم حجي بكل يسر وسهولة.

واختتمت حديثها بالشكر للحكومة السعودية على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في إجراءات القدوم كما شكرت الشعب السعودي الطيب الكريم على الحفاوة والضيافة وفرحت بلقائهم.

ومن جانب آخر، استقبل عضو مجلس إدارة ورئيس العلاقات العامة والإعلام ورئيس مجلس مطوفي الصين والفلبين وتايلاند محمود عقيل دمنهوري بحضور نائب عضو مجلس الإدارة المشرف على مجلس الصين وتايلاند والفلبين أسامة محمود سلامة ومحمد فاروق عبدالمجيد رئيس مكتب 99 المعمرة "نهله ني" في مقر إقامتها بعد أداء العمرة وقدموا مصحفًا مترجمًا باللغة التايلاندية والهدايا وباقات الورد كما تم التقاط عددٍ من الصور التذكارية معها ابتهاجًا بقدومها لمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .."سبق" تلتقي أكبر حاجة معمرة تايلاندية تبلغ من العمر 103 أعوام
سبق

التقت عدسة "سبق" مع الحاجة "نهله ني" أكبر معمرة تايلاندية تبلغ 103 أعوام لأداء فريضة الحج لأول مرة في حياتها، حيث تم استقبالها بالحفاوة والورود والهدايا في مقر إقامتها في أحد الفنادق المجاورة للمسجد الحرام.

وفي التفاصيل قالت المعمرة "نهله ني" لـ"سبق" عبر مترجم البعثة نائب مكتب شؤون حجاج تايلاند"بنيات جوم جوانج" من مكتب 99 التابع لمؤسسة مطوفي دول جنوب شرق آسيا: أحمد الله بأن حقق حلمي بمشاهدة المسجد الحرام وعن اللحظات الأولى عندما رأيت الكعبة المشرفة ذرفت الدموع شوقًا وفرحًا لهذه اللحظة التاريخية في حياتي وللقاء في أول بيت وضع للناس والحمد لله الذي مد في عمري حتى أدي فريضة الحج قبل مماتي .

وأردفت بأن الله وهب لي أبنائي ومزرعتي الصغيرة هما الذين أسهموا بعد الله عز وجل في تحصيل المال طيلة 20 عامًا وذلك من خلال بيع محصول زراعة "الأرز" واقتطاع جزء منه أرباح بيعه وادخرت حتى وصلت إلى 23 ألف ريال والحمد لله الذي سهل علي القدوم للحج لأداء فريضة الحج.

وعن حياتها وأسرتها قالت المعمرة التايلاندية إن لديها 4 أبناء و7 أحفاد اثنان منهم قدموا معي للحج وبحمد الله لا أعاني الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وصحتي جيدة.

وأبانت المعمرة التايلاندية سر تمتعها بالصحة الجيدة طيلة حياتها بسبب الأكل النباتي بشكل أساس والسمك بكل أنواعه وأسأل الله أن يساعدني حتى أتم حجي بكل يسر وسهولة.

واختتمت حديثها بالشكر للحكومة السعودية على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في إجراءات القدوم كما شكرت الشعب السعودي الطيب الكريم على الحفاوة والضيافة وفرحت بلقائهم.

ومن جانب آخر، استقبل عضو مجلس إدارة ورئيس العلاقات العامة والإعلام ورئيس مجلس مطوفي الصين والفلبين وتايلاند محمود عقيل دمنهوري بحضور نائب عضو مجلس الإدارة المشرف على مجلس الصين وتايلاند والفلبين أسامة محمود سلامة ومحمد فاروق عبدالمجيد رئيس مكتب 99 المعمرة "نهله ني" في مقر إقامتها بعد أداء العمرة وقدموا مصحفًا مترجمًا باللغة التايلاندية والهدايا وباقات الورد كما تم التقاط عددٍ من الصور التذكارية معها ابتهاجًا بقدومها لمكة المكرمة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:55 AM

بالصور .."سبق" تلتقي أكبر حاجة معمرة تايلاندية تبلغ من العمر 103 أعوام

قالت: ادخرت محصول مزرعتي 20 عامًا لأداء الحج لأول مرة في حياتي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,165

التقت عدسة "سبق" مع الحاجة "نهله ني" أكبر معمرة تايلاندية تبلغ 103 أعوام لأداء فريضة الحج لأول مرة في حياتها، حيث تم استقبالها بالحفاوة والورود والهدايا في مقر إقامتها في أحد الفنادق المجاورة للمسجد الحرام.

وفي التفاصيل قالت المعمرة "نهله ني" لـ"سبق" عبر مترجم البعثة نائب مكتب شؤون حجاج تايلاند"بنيات جوم جوانج" من مكتب 99 التابع لمؤسسة مطوفي دول جنوب شرق آسيا: أحمد الله بأن حقق حلمي بمشاهدة المسجد الحرام وعن اللحظات الأولى عندما رأيت الكعبة المشرفة ذرفت الدموع شوقًا وفرحًا لهذه اللحظة التاريخية في حياتي وللقاء في أول بيت وضع للناس والحمد لله الذي مد في عمري حتى أدي فريضة الحج قبل مماتي .

وأردفت بأن الله وهب لي أبنائي ومزرعتي الصغيرة هما الذين أسهموا بعد الله عز وجل في تحصيل المال طيلة 20 عامًا وذلك من خلال بيع محصول زراعة "الأرز" واقتطاع جزء منه أرباح بيعه وادخرت حتى وصلت إلى 23 ألف ريال والحمد لله الذي سهل علي القدوم للحج لأداء فريضة الحج.

وعن حياتها وأسرتها قالت المعمرة التايلاندية إن لديها 4 أبناء و7 أحفاد اثنان منهم قدموا معي للحج وبحمد الله لا أعاني الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وصحتي جيدة.

وأبانت المعمرة التايلاندية سر تمتعها بالصحة الجيدة طيلة حياتها بسبب الأكل النباتي بشكل أساس والسمك بكل أنواعه وأسأل الله أن يساعدني حتى أتم حجي بكل يسر وسهولة.

واختتمت حديثها بالشكر للحكومة السعودية على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في إجراءات القدوم كما شكرت الشعب السعودي الطيب الكريم على الحفاوة والضيافة وفرحت بلقائهم.

ومن جانب آخر، استقبل عضو مجلس إدارة ورئيس العلاقات العامة والإعلام ورئيس مجلس مطوفي الصين والفلبين وتايلاند محمود عقيل دمنهوري بحضور نائب عضو مجلس الإدارة المشرف على مجلس الصين وتايلاند والفلبين أسامة محمود سلامة ومحمد فاروق عبدالمجيد رئيس مكتب 99 المعمرة "نهله ني" في مقر إقامتها بعد أداء العمرة وقدموا مصحفًا مترجمًا باللغة التايلاندية والهدايا وباقات الورد كما تم التقاط عددٍ من الصور التذكارية معها ابتهاجًا بقدومها لمكة المكرمة.

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