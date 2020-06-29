رُزِق عبدالله الحريري، بمولودته الجديدة، التي اتفق وحرمه على تسميتها "كيان"، جعلها الله من حَفَظة كتابه، وأن تكون قرة عين لوالديها وأن يرزقهما برها.
عبدالله الحريري يُرزق بـ"كيان"
رُزِق عبدالله الحريري، بمولودته الجديدة، التي اتفق وحرمه على تسميتها "كيان"، جعلها الله من حَفَظة كتابه، وأن تكون قرة عين لوالديها وأن يرزقهما برها.
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عبدالله الحريري يُرزق بـ"كيان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-29
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:25 AM
عبدالله الحريري يُرزق بـ"كيان"
رُزِق عبدالله الحريري، بمولودته الجديدة، التي اتفق وحرمه على تسميتها "كيان"، جعلها الله من حَفَظة كتابه، وأن تكون قرة عين لوالديها وأن يرزقهما برها.
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