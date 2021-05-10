النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

صحتك في رمضان.. 4 نصائح لتجنب هذا الاضطراب الهضمي الشائع

لابد من استشارة الطبيب في هذه الحالة

هل سبق أن تساءلت عن سبب معاناتك من هذا الاضطراب الهضمي الشائع خلال شهر رمضان؟ إنه الإمساك الذي يزيد بسبب قلة السوائل أثناء الصيام.

وتعتبر المعاناة من الإمساك خلال شهر رمضان أمراً شائعاً، وللتغلب على الإمساك خلال شهر الصيام، يقدم موقع "سي إن إن" بالعربية، أربع نصائح مهمة هي:

* احرص على أن يتضمن طعام السحور على وجبات غنية بالألياف، وهي موجودة في الخضار والفاكهة الطازجة.

* استبدل الحلويات بالفاكهة.

* اشرب كمية كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور.

* احرص على ممارسة النشاطات الحركية التي تنشط الجهاز الهضمي.

وبالنسبة لعلاج الإمساك، فيعتمد الأمر على سببه، ومدته، وشدته ومن المهم أخذ المشورة الطبية في حال تفاقم الحالة، وشدتها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صحتك في رمضان.. 4 نصائح لتجنب هذا الاضطراب الهضمي الشائع
سبق

هل سبق أن تساءلت عن سبب معاناتك من هذا الاضطراب الهضمي الشائع خلال شهر رمضان؟ إنه الإمساك الذي يزيد بسبب قلة السوائل أثناء الصيام.

وتعتبر المعاناة من الإمساك خلال شهر رمضان أمراً شائعاً، وللتغلب على الإمساك خلال شهر الصيام، يقدم موقع "سي إن إن" بالعربية، أربع نصائح مهمة هي:

* احرص على أن يتضمن طعام السحور على وجبات غنية بالألياف، وهي موجودة في الخضار والفاكهة الطازجة.

* استبدل الحلويات بالفاكهة.

* اشرب كمية كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور.

* احرص على ممارسة النشاطات الحركية التي تنشط الجهاز الهضمي.

وبالنسبة لعلاج الإمساك، فيعتمد الأمر على سببه، ومدته، وشدته ومن المهم أخذ المشورة الطبية في حال تفاقم الحالة، وشدتها.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
03:13 PM

صحتك في رمضان.. 4 نصائح لتجنب هذا الاضطراب الهضمي الشائع

لابد من استشارة الطبيب في هذه الحالة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,681

هل سبق أن تساءلت عن سبب معاناتك من هذا الاضطراب الهضمي الشائع خلال شهر رمضان؟ إنه الإمساك الذي يزيد بسبب قلة السوائل أثناء الصيام.

وتعتبر المعاناة من الإمساك خلال شهر رمضان أمراً شائعاً، وللتغلب على الإمساك خلال شهر الصيام، يقدم موقع "سي إن إن" بالعربية، أربع نصائح مهمة هي:

* احرص على أن يتضمن طعام السحور على وجبات غنية بالألياف، وهي موجودة في الخضار والفاكهة الطازجة.

* استبدل الحلويات بالفاكهة.

* اشرب كمية كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور.

* احرص على ممارسة النشاطات الحركية التي تنشط الجهاز الهضمي.

وبالنسبة لعلاج الإمساك، فيعتمد الأمر على سببه، ومدته، وشدته ومن المهم أخذ المشورة الطبية في حال تفاقم الحالة، وشدتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة