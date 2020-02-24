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الثلوج تغلق أكثر من 300 مدرسة في بريطانيا وتهدد حياة المواطنين

خبراء: العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاءً من بريطانيا بسبب الطقس القارس، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وتتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

الثلوج بريطانيا

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الثلوج تغلق أكثر من 300 مدرسة في بريطانيا وتهدد حياة المواطنين
سبق

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاءً من بريطانيا بسبب الطقس القارس، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وتتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
06:08 PM

الثلوج تغلق أكثر من 300 مدرسة في بريطانيا وتهدد حياة المواطنين

خبراء: العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاءً من بريطانيا بسبب الطقس القارس، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وتتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

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