صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم: 1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي 2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم 3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي 4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من: 1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي 2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي. من منسوبي وزارة الداخلية. كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم: 1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة 2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة 3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة 4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة 5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة 6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-23 صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:

1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي

2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم

3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي

4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان



كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:

1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي

2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.

من منسوبي وزارة الداخلية.



كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:

1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 10:15 AM

أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز الموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل





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صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:

1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي

2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم

3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي

4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان



كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:

1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي

2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.

من منسوبي وزارة الداخلية.



كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:

1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة