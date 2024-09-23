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أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز

الموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز
سبق

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:15 AM

أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز

الموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,200

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

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