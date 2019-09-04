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خادم الحرمين يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

اصر حمدي ودع الملك .. بحضور وزيرَي الداخلية والخارجية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي؛ الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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خادم الحرمين يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي؛ الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:49 PM

خادم الحرمين يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

اصر حمدي ودع الملك .. بحضور وزيرَي الداخلية والخارجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي؛ الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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