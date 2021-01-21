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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن شعير لتعزيز المخزون

في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراده وبيعه للقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (480) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس - إبريل 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360,000) طن، و(2) باخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (120,000) طن.

وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير اضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جارٍ استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، وبيّن أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن شعير لتعزيز المخزون
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (480) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس - إبريل 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360,000) طن، و(2) باخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (120,000) طن.

وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير اضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جارٍ استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، وبيّن أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:44 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن شعير لتعزيز المخزون

في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراده وبيعه للقطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (480) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس - إبريل 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360,000) طن، و(2) باخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (120,000) طن.

وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير اضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جارٍ استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، وبيّن أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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