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هيئة الطيران المدني تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني 57 للكويت

تجسيدًا لروح التلاحم.. وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 57، الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير كل عام؛ تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لروح التلاحم بينهما.

وقدَّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم بن محمد التميمي، في تسجيلٍ صوتي بُثّ عبر برج المراقبة الجوية، تهنئته للمسافرين القادمين من دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، متمنياً للشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

يذكر أن مطارات المملكة أقامت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات القدوم والمغادرة، وشهدت صالات السفر بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والهدايا، وتوزيع العلم السعودي والكويتي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، بحضور القنصل العام لدولة الكويت بجدة، وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف، المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

واستقبلت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام والاحتفال مع الأشقاء الكويتيّين داخل المطار بهذه المناسبة العزيزة، فيما قامت إدارات كل من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار أبها، بتزيين صالات السفر بأعلام دولة الكويت والمملكة للاحتفال بهذه المناسبة، في أجواء تعكس روح التلاحم والعلاقات الأخوية الراسخة بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، وتضمنت الاحتفالات العديد من الأغاني الوطنية الكويتية.

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هيئة الطيران المدني تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني 57 للكويت
سبق

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 57، الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير كل عام؛ تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لروح التلاحم بينهما.

وقدَّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم بن محمد التميمي، في تسجيلٍ صوتي بُثّ عبر برج المراقبة الجوية، تهنئته للمسافرين القادمين من دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، متمنياً للشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

يذكر أن مطارات المملكة أقامت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات القدوم والمغادرة، وشهدت صالات السفر بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والهدايا، وتوزيع العلم السعودي والكويتي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، بحضور القنصل العام لدولة الكويت بجدة، وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف، المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

واستقبلت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام والاحتفال مع الأشقاء الكويتيّين داخل المطار بهذه المناسبة العزيزة، فيما قامت إدارات كل من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار أبها، بتزيين صالات السفر بأعلام دولة الكويت والمملكة للاحتفال بهذه المناسبة، في أجواء تعكس روح التلاحم والعلاقات الأخوية الراسخة بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، وتضمنت الاحتفالات العديد من الأغاني الوطنية الكويتية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:54 PM

هيئة الطيران المدني تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني 57 للكويت

تجسيدًا لروح التلاحم.. وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 57، الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير كل عام؛ تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لروح التلاحم بينهما.

وقدَّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم بن محمد التميمي، في تسجيلٍ صوتي بُثّ عبر برج المراقبة الجوية، تهنئته للمسافرين القادمين من دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، متمنياً للشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

يذكر أن مطارات المملكة أقامت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات القدوم والمغادرة، وشهدت صالات السفر بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والهدايا، وتوزيع العلم السعودي والكويتي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، بحضور القنصل العام لدولة الكويت بجدة، وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف، المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

واستقبلت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57، المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام والاحتفال مع الأشقاء الكويتيّين داخل المطار بهذه المناسبة العزيزة، فيما قامت إدارات كل من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار أبها، بتزيين صالات السفر بأعلام دولة الكويت والمملكة للاحتفال بهذه المناسبة، في أجواء تعكس روح التلاحم والعلاقات الأخوية الراسخة بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، وتضمنت الاحتفالات العديد من الأغاني الوطنية الكويتية.

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