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"الحارثي" يستعرض الدور الإعلامي لتطوير منظومة الخدمات البلدية فى ميسان

شدد على دور الإعلام الجديد في تعزيز التواصل بين المجالس البلدية والمواطنين

عقد رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمجلس البلدي لبلدية محافظة ميسان "خالد بن محسن الحارثي" اجتماعًا بأعضاء اللجنة ناقش من خلاله إبراز دور المجالس البلدية إعلاميًا وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وتناول الاجتماع ضمن برنامج أعماله عرضًا حول أهمية الدور الإعلامي للمجالس البلدية لأداء مهامها في تطوير منظومة الخدمات البلدية ومتابعة المشروعات في القطاع البلدي والتعرف على احتياجات المواطنين، كما ركّز اللقاء على مهام المتحدث الرسمي للمجالس البلدية ودوره في تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بجميع البيانات والمعلومات.

وتضمنت فعاليّات اللقاء التي شارك فيها جميع أعضاء اللجنة إرشادات لتنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الإلكتروني بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعراض لمزايا التواصل الفعّال والمباشر في وسائل الإعلام الجديد وسبل الإفادة منها في تحقيق أكبر قدر من التعريف بمهام وصلاحيات المجالس البلدية.

وشمل اللقاء عرضًا لتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التواصل المباشر بين المجالس البلدية والمواطنين من خلال اللقاءات العامة والزيارات الميدانية سعيًا إلى تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع والمجالس البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي.

واختتم رئيس اللجنة حديثه بضرورة مد جسور التواصل بين المجالس البلدية ووسائل الإعلام والاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في إبراز دور المجالس البلدية وتعزيز التواصل مع المواطنين.

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"الحارثي" يستعرض الدور الإعلامي لتطوير منظومة الخدمات البلدية فى ميسان
سبق

عقد رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمجلس البلدي لبلدية محافظة ميسان "خالد بن محسن الحارثي" اجتماعًا بأعضاء اللجنة ناقش من خلاله إبراز دور المجالس البلدية إعلاميًا وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وتناول الاجتماع ضمن برنامج أعماله عرضًا حول أهمية الدور الإعلامي للمجالس البلدية لأداء مهامها في تطوير منظومة الخدمات البلدية ومتابعة المشروعات في القطاع البلدي والتعرف على احتياجات المواطنين، كما ركّز اللقاء على مهام المتحدث الرسمي للمجالس البلدية ودوره في تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بجميع البيانات والمعلومات.

وتضمنت فعاليّات اللقاء التي شارك فيها جميع أعضاء اللجنة إرشادات لتنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الإلكتروني بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعراض لمزايا التواصل الفعّال والمباشر في وسائل الإعلام الجديد وسبل الإفادة منها في تحقيق أكبر قدر من التعريف بمهام وصلاحيات المجالس البلدية.

وشمل اللقاء عرضًا لتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التواصل المباشر بين المجالس البلدية والمواطنين من خلال اللقاءات العامة والزيارات الميدانية سعيًا إلى تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع والمجالس البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي.

واختتم رئيس اللجنة حديثه بضرورة مد جسور التواصل بين المجالس البلدية ووسائل الإعلام والاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في إبراز دور المجالس البلدية وتعزيز التواصل مع المواطنين.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:42 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
01:46 AM

"الحارثي" يستعرض الدور الإعلامي لتطوير منظومة الخدمات البلدية فى ميسان

شدد على دور الإعلام الجديد في تعزيز التواصل بين المجالس البلدية والمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقد رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمجلس البلدي لبلدية محافظة ميسان "خالد بن محسن الحارثي" اجتماعًا بأعضاء اللجنة ناقش من خلاله إبراز دور المجالس البلدية إعلاميًا وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وتناول الاجتماع ضمن برنامج أعماله عرضًا حول أهمية الدور الإعلامي للمجالس البلدية لأداء مهامها في تطوير منظومة الخدمات البلدية ومتابعة المشروعات في القطاع البلدي والتعرف على احتياجات المواطنين، كما ركّز اللقاء على مهام المتحدث الرسمي للمجالس البلدية ودوره في تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بجميع البيانات والمعلومات.

وتضمنت فعاليّات اللقاء التي شارك فيها جميع أعضاء اللجنة إرشادات لتنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الإلكتروني بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعراض لمزايا التواصل الفعّال والمباشر في وسائل الإعلام الجديد وسبل الإفادة منها في تحقيق أكبر قدر من التعريف بمهام وصلاحيات المجالس البلدية.

وشمل اللقاء عرضًا لتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التواصل المباشر بين المجالس البلدية والمواطنين من خلال اللقاءات العامة والزيارات الميدانية سعيًا إلى تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع والمجالس البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي.

واختتم رئيس اللجنة حديثه بضرورة مد جسور التواصل بين المجالس البلدية ووسائل الإعلام والاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في إبراز دور المجالس البلدية وتعزيز التواصل مع المواطنين.

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