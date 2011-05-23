بعد موت أشجارها.. شاهد "لنجعلها خضراء" تعود لـ"حسين سرحان" بمكة

استُبدلت بأخرى أكثر تحملًا لحرارة الأجواء وقدرة على التعايش والتأقلم

عاودت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المعابدة- إعادة تشجير الجزيرة الواقعة بشارع حسين سرحان، مساء أمس، بعد أن ماتت جميع الأشجار التي زرعت فيه.

واستخدمت الأمانة أشجارًا زراعية أكثر قدرة على تحمل حرارة الأجواء في مكة ولها قدرة على التعايش مع أجوائها الحارة.

وكانت "سبق" قد عرضت تقريرًا بعنوان ("لنجعلها خضراء" تموت في مهدها.. بشارع حسين سرحان في مكة")، ورصدت من خلاله خلوّ الشارع من المبادرة التي أُطلقت قبل عدة أسابيع بسبب حرارة الجو ونوعية الأشجار التي لم تدم طويلًا.