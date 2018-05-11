مؤشرات إيجابية.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقفز إلى 12737

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".
وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة 41014 حالة.
ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".
وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة 41014 حالة.
فيروس كورونا الجديد
ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".
وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة 41014 حالة.
ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".
وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة 41014 حالة.