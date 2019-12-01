النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد نادي العين يزور محافظ القرى وعددًا من الجهات الحكومية

شملت رئيس البلدية ومدير التعليم بالمحافظة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير.

وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.

نادي العين محافظة القرى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفد نادي العين يزور محافظ القرى وعددًا من الجهات الحكومية
سبق

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير.

وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:48 PM

وفد نادي العين يزور محافظ القرى وعددًا من الجهات الحكومية

شملت رئيس البلدية ومدير التعليم بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
193

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير.

وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,506

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة