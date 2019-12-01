في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير. وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.

وفد نادي العين يزور محافظ القرى وعددًا من الجهات الحكومية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-01 في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير.



وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد.



وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 08:48 PM

وفد نادي العين يزور محافظ القرى وعددًا من الجهات الحكومية شملت رئيس البلدية ومدير التعليم بالمحافظة





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في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى؛ قام وفد من إدارة النادي صباح اليوم الأحد بزيارة لعدد من الجهات، استهلّت بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، ولمدير مكتب التعليم عبدالله عمير.



وقام الوفد خلال الزيارات ببحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وقد مثّل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد راشد.



وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة؛ بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.