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الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي

كلوج: انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020

رجّح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج وفق وكالة "نوفوستي" أن الفيروس لن يختفي؛ ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع؛ لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

منظمة الصحة العالمية

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الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي
سبق

رجّح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج وفق وكالة "نوفوستي" أن الفيروس لن يختفي؛ ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع؛ لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:55 AM

الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي

كلوج: انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رجّح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج وفق وكالة "نوفوستي" أن الفيروس لن يختفي؛ ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع؛ لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

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