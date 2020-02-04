النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك فيصل تستضيف محاضرة عن "مهددات الأمن الوطني"

يلقيها اللواء "بسام عطية" المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة

تنظم جامعة الملك فيصل -ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، محاضرة عامة لكل المنسوبين والطلاب من الجنسين بعنوان "مهددات الأمن الوطني".

ويلقي المحاضرة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 11/ 6/ 1441هـ الموافق 5/ 2/ 2020م، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية.

جامعة الملك فيصل رئاسة أمن الدولة مهددات الأمن الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك فيصل تستضيف محاضرة عن "مهددات الأمن الوطني"
سبق

تنظم جامعة الملك فيصل -ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، محاضرة عامة لكل المنسوبين والطلاب من الجنسين بعنوان "مهددات الأمن الوطني".

ويلقي المحاضرة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 11/ 6/ 1441هـ الموافق 5/ 2/ 2020م، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:31 PM

جامعة الملك فيصل تستضيف محاضرة عن "مهددات الأمن الوطني"

يلقيها اللواء "بسام عطية" المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
246

تنظم جامعة الملك فيصل -ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، محاضرة عامة لكل المنسوبين والطلاب من الجنسين بعنوان "مهددات الأمن الوطني".

ويلقي المحاضرة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 11/ 6/ 1441هـ الموافق 5/ 2/ 2020م، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,450

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة