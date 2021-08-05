النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر.. رفضت الابنة الزواج فارتكبت الأم أبشع جريمة

بعد بلاغ بالعثور على جثة فتاة في الشارع

في العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبت أمٌّ أبشع جريمة بحق ابنتها (18 عامًا)، بعدما رفضت الابنة الموافقة على الزواج من شاب تَقدم لها، فقامت الأم -بمشاركة أخيها- بقتل الابنة عبر إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين جنوبي القاهرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الواقعة؛ حيث تَبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار؛ حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفاة ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. رفضت الابنة الزواج فارتكبت الأم أبشع جريمة
سبق

في العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبت أمٌّ أبشع جريمة بحق ابنتها (18 عامًا)، بعدما رفضت الابنة الموافقة على الزواج من شاب تَقدم لها، فقامت الأم -بمشاركة أخيها- بقتل الابنة عبر إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين جنوبي القاهرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الواقعة؛ حيث تَبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار؛ حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفاة ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:05 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:29 PM

مصر.. رفضت الابنة الزواج فارتكبت الأم أبشع جريمة

بعد بلاغ بالعثور على جثة فتاة في الشارع

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
9,088

في العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبت أمٌّ أبشع جريمة بحق ابنتها (18 عامًا)، بعدما رفضت الابنة الموافقة على الزواج من شاب تَقدم لها، فقامت الأم -بمشاركة أخيها- بقتل الابنة عبر إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين جنوبي القاهرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الواقعة؛ حيث تَبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار؛ حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفاة ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة