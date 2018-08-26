"بن سمار" يهنئ القيادة على الإطلاق التقني الأكبر بالمنطقة بقيمة 4 مليارات ريال

برامج نوعية وصناديق استثمارية توافق مستهدفات رؤية المملكة 2030

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، تهنئته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إعلان المملكة عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ 4 مليارات ريال؛ وذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "بن سمار": "الحقيقة أن هذا الإعلان التاريخي للمملكة هو خطوة موفقة وفي الطريق السليم، وهو الذي يترجم توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وسيزيد بالطبع من كفاءة المملكة تقنيًّا، ويرسخ مكانتها عالميًّا، وهي بالطبع تسير نحو الطريق الذي رسمه سمو ولي العهد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسينعكس هذا الإعلان إيجابًا على الشركات السعودية التقنية والصناديق الاستثمارية، وسيزيد فرص هذا القطاع وسيخلق تنافسات تزيد من فرص النجاح ورغبة المستثمرين للدخول في المجال التقني، الذي يُعد اليوم من أهم القطاعات أكثر حيوية وإنتاجية على مستوى العالم بأسره.

وتابع: بالطبع سيرفع نسبة الكفاءة والجودة التي تسهم في تطور هذا القطاع للوصول للهدف المأمول، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إن شاء الله؛ وذلك سيساعد على رفع الإنتاجية والفرص في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم".