شاهد.. إحباط تهريب 90 طن حشيش وقات وضبط 79 متورطًا بالحدود الجنوبية

محاولات أفشَلَها "حرس الحدود" خلال شهر جرى فيه إحالة المتهمين للاختصاص

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر جمادى الأول من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٧٩٠) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(٩٠٠٦٥) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وأوضح: "تم القبض على المتورطين في هذه المحاولات وعددهم (٧٩) شخصًا، بينهم (٦١) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(٧) متهمين من الجنسية اليمنية، و(٥) متهمين سعوديي الجنسية، و(٤) متهمين من الجنسية الصومالية، وشخصان مجهولا الهوية؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة".

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.