حددت المصدر .. "الصحة العالمية" عن منشأ كورونا : طبيعي وانتقل من الحيوان للبشر

تيدروس: وجهنا إنذارًا على أعلى درجة بإعلان كوفيد-19 يشكل "حالة طارئة للصحة"

ردًا على ما أعلنه ترامب بأن لديه أدلة بأن فيروس كورونا صُنع في مختبر صيني كررت منظمة الصحة العالمية التأكيد بأن كوفيد-19 من أصل طبيعي، داعية لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وكيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر.

شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارًا وتكرارًا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس. وقال خلال مؤتمر صحافي افتراضي، "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررًا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقًا.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.

ووفق الألمانية قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أمس الجمعة (الأول من مايو) إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم.

وقال راين: "المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس"، مشددًا على ضرورة فهم "كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر". وقال: "والغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في أي مكان".

واصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة رده على الانتقادات التي وجهها ترامب على وجه الخصوص لمنظمته، قبل أن يعلق التمويل الذي كانت تحصل عليه من واشنطن بعد اتهامها بالتقليل من خطورة تفشي المرض وبتملق الصين.

وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية وجهت إنذاراً على أعلى درجة بإعلانها أن تفشي كوفيد-19 يشكل "حالة طارئة للصحة العامة تثير قلقًا دوليًا" في 30 يناير، عندما لم تكن قد سجلت وفيات وإنما 82 إصابة فقط خارج الصين. وقال في مؤتمر صحافي "لم نضِع أي وقت. كان لدى العالم الوقت الكافي للتدخل".

وجاء تعقيب غيبريسوس بعد أن اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ إصدار إعلانها قبل ثلاثة أشهر. وقال تيدروس بعد تلقيه توصيات اللجنة المكونة من 19 خبيرًا مستقلاً: "بالطبع يبقى الوباء حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقًا دوليًا".