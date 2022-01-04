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عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية مؤشر على الاتجار بالأشخاص للعمالة

حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر":

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن ‏من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية وجواز السفر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، تشغيل العامل بصورة غير نظامية، وممارسة العامل عملاً لا يتفق مع الغرض الذي استُقْدِم له، عدم قدرة العامل على مغادرة محيط العمل، عدم حصول العامل على مستحقاته المالية في وقتها، أو تلقيه أجراً زهيداً، أو عدم تمكين العامل من التمتع بأيام الإجازات.

وتابع: من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، عدم تمكين العامل من الحصول على الرعاية الصحية، وعدم توفير مكان مخصص لإقامة العامل ونومه، أو توفير أماكن سيئة ودون المستوى المقبول، والعمل لساعات طويلة ودون راحة.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية مؤشر على الاتجار بالأشخاص للعمالة
سبق

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن ‏من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية وجواز السفر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، تشغيل العامل بصورة غير نظامية، وممارسة العامل عملاً لا يتفق مع الغرض الذي استُقْدِم له، عدم قدرة العامل على مغادرة محيط العمل، عدم حصول العامل على مستحقاته المالية في وقتها، أو تلقيه أجراً زهيداً، أو عدم تمكين العامل من التمتع بأيام الإجازات.

وتابع: من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، عدم تمكين العامل من الحصول على الرعاية الصحية، وعدم توفير مكان مخصص لإقامة العامل ونومه، أو توفير أماكن سيئة ودون المستوى المقبول، والعمل لساعات طويلة ودون راحة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:35 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:03 PM

عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية مؤشر على الاتجار بالأشخاص للعمالة

حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر":

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,180

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن ‏من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية وجواز السفر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، تشغيل العامل بصورة غير نظامية، وممارسة العامل عملاً لا يتفق مع الغرض الذي استُقْدِم له، عدم قدرة العامل على مغادرة محيط العمل، عدم حصول العامل على مستحقاته المالية في وقتها، أو تلقيه أجراً زهيداً، أو عدم تمكين العامل من التمتع بأيام الإجازات.

وتابع: من مؤشرات الاتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، عدم تمكين العامل من الحصول على الرعاية الصحية، وعدم توفير مكان مخصص لإقامة العامل ونومه، أو توفير أماكن سيئة ودون المستوى المقبول، والعمل لساعات طويلة ودون راحة.

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