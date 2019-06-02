المسجد النبوي .. استعدادات على قدم وساق لـ "ليلة ختم القرآن"

الخضيري: تسخير الخدمات كافة بالتعاون مع الجهات الحكومية

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، والجهات الأمنية المشاركة؛ لاستقبال المصلين في يوم 28 من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جولة ميدانية في المسجد النبوي لمناقشة الخطط وتوزيع المهام، وذلك ليؤدي جميع الملصين صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بكل راحة واطمئنان.

وأكّد الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، أن الوكالة -ولله الحمد- قامت بتسخير الخدمات كافة التي تصب في مصلحة الزوّار والمصلين وتعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على الزائرين من ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي.

وقال: هيّأت الوكالة الجهود كافة لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي, كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوّار المسجد النبوي.